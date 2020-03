Studenti giapponesi in quarantena stanno tenendo le lauree sul videogioco “Minecraft”

Il coronavirus è ormai divenuto un problema a livello mondiale e in tutto il mondo le scuole stanno prontamente chiudendo per evitare il contagio.

Anche in Giappone le scuole potrebbero essere chiuse a breve, causando l'annullamento delle cerimonie di laurea, ma ciò non impedirà comunque agli studenti di celebrarle.

L'idea è infatti quella di passare in un luogo decisamente più sicuro per l'evento.

Gli studenti di una scuola hanno infatti deciso di tenere la loro cerimonia su Minecraft: videogioco che negli anni è diventato molto popolare e che vanta milioni di giocatori in tutto il mondo.

La creazione di un server apposito per celebrare la laurea è sicuramente un posto sicuro dove non è possibile contrarre il virus e tramite un tweet divenuto virale la scorsa settimana, le immagini della cerimonia mostrano gli studenti fatti di “pixel” onorare il passaggio da un grado all'altro in un modo sicuramente moderno.

Che ne pensate? Il mondo del videogioco potrebbe essere un'alternativa per continuare le attività in modo virtuale e sicuro?