Pilota il suo drone attraversando San Francisco per portare la carta igienica al suo amico

Il Coronavirus ha portato tutti a doversi adattare e reinventare! C'è chi ha imparato a cucinare, chi a disegnare, chi realizza strane tute per proteggere il proprio bambino dall'epidemia e chi, armato di drone, riesce a salvare il proprio amico da un'emergenza vitale: la mancanza di carta igienica.

Ian Chan dopo aver scoperto di aver esaurito la carta igienica e non trovandola più negli scaffali dei negozi vicino casa, ha chiamato in soccorso il suo amico David Chen, un aspirante pilota di droni.

David non ha potuto non rispondere alla richiesta d'aiuto da parte dell'amico in difficoltà, così armato di drone equipaggiato con un rotolo di carta igienica, ha percorso metà San Francisco fino a consegnarla a casa di Ian.

L'impresa che prevedeva un singolo tiro per essere compiuta, è andata fortunatamente a buon fine e i video del drone in cielo hanno iniziato a spopolare in rete diventando in poco tempo virale, grazie anche alla condivisione fatta su Twitter e Instagram.

Insomma, tutto è bene ciò che finisce bene in questi casi e grazie al drone, Ian Chan potrà fare i suoi bisogni senza problemi!