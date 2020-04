Tra il 7 e l'8 aprile potremo vedere in cielo la “super luna rosa”

Tra il 7 e l'8 aprile, per chi alzerà lo sguardo al cielo potrà notare la “Super Luna Rosa”, ma in quanti potranno goderne?

Prevista per essere la luna più luminosa del 2020, questa speciale Luna arriva in un momento in cui milioni di persone in tutto il mondo non avranno la libertà di viaggiare per trovare il punto di osservazione migliore lontano dalle luci della città.

La prima Luna piena primaverile, conosciuta anche come “la Luna pasquale”, è utilizzata per calcolare la data per l'arrivo della Pasqua e sarà visibile dopo il tramonto, raggiungendo la sua massima lucentezza alle 22:35.

Gli esperti dicono però di non aspettarti la luna effettivamente rosa, ma sarà del suo solito colore, appena più luminosa e più grande, specialmente quando è vicino all'orizzonte al sorgere della luna o al tramonto della luna.

Secondo “The Farmer's Almanac”, le Lune piene prendono il nome dalle stagioni o dagli eventi che si verificano di solito durante la stagione. In questo caso quindi, la Luna Rosa prende il nome dai primi fiori primaverili che ricoprono il terreno come un tappeto rosa, chiamato “Wild Ground Plhox” originari del Nord America e questi fiori sbocciano spesso intorno alla luna piena d'aprile.

Chissà quindi in Italia chi riuscirà a vedere questa particolare Luna e se i cieli lo permetteranno. Non ci resta quindi ovviamente che aspettare e scoprirlo da soli.