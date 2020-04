Kodak sta vendendo il puzzle più grande del mondo

Costretti a rimanere a casa per ancora molto tempo a causa del Coronavirus, in molti stanno cercando metodi alternativi per passare le giornate durante l'auto isolamento. Arriva quindi in soccorso Kodak con il suo puzzle da record.

Se avete finito tutte le serie tv che volevate completare e non avete più idea in cucina, potreste buttarvi nella costruzione di un puzzle e magari perchè non il più grande del mondo realizzato da Kodak stessa?

Composto da foto che mostrano le “27 meraviglie del mondo”, questo set include 51.300 pezzi casuali.

Al costo di 500 dollari, il vostro tempo fino alla fine della quarantena potreste impiegarlo per completare questo puzzle da 16,47 metri quadrati e ammirare luoghi iconici come il Colosseo, la Torre Eiffel, Machu Picchu, e il Taj Mahal in India.

I pezzi sono inoltre a una qualità molto alta, merito anche delle macchine fotografiche Kodak utilizzate per realizzare foto mozzafiato.

Se quindi avete già finito il puzzle trasparente di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa e vi sentite dei professionisti del settore, prendete seriamente in considerazione questo puzzle da record, ovviamente qualora abbiate ancora pazienza per montarne uno.