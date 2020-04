Pornhub lancia un nuovo sito con video di gente che si lava le mani

In questo momento, l'igiene personale è di fondamentale importanza e Pornhub lo sa bene, quindi dopo aver regalato il suo servizio Premium in questo periodo di quarantena e dopo aver aver donato per aiutare diversi ospedali del mondo, ha voluto essere ancora d'aiuto, realizzando un sito molto particolare.

Lavarsi le mani in questo periodo è importantissimo, ed ecco quindi che nasce il sito Scrubhub che insegna agli utenti fedelissimi del noto sito pornografico come pulirsi le mani dopo... beh, avete capito!

Non basta una sciacquata veloce sotto al rubinetto o una salvietta, ma ci vuole un lavaggio completo con acqua calda e sapone.

Pornhub quindi, grazie ai video “tutorial” caricati su questo sito in collaborazione con Amazon più il loro servizio Premium recentemente reso gratuito, cerca di aiutare sempre di più a limitare la propagazione del virus, mantenendo più gente possibile a casa e con le mani pulite, anche dopo aver utilizzato il loro sito principale.

In una dichiarazione, i creatori del sito Ani Acobian e Suzy Shinn, hanno dichiarato:

“Volevamo prendere qualcosa di banale come lavarsi le mani e renderlo divertente nell'unico modo che sappiamo fare”.

Scubhub inoltre accetta anche donazioni di beneficenza a Invisibile Hands, un'organizzazione di volontariato che aiuta a portare cibo e cose essenziali nelle comunità vulnerabili di New York e New Hersey collaborando anche con i ristoranti locali di Los Angeles per fornire cibo agli operatori sanitari.

Ancora una volta Pornhub si mette in prima fila per cercare di appiattire la curva di infettati da Coronavirus e mentre Pornhub da una mano al mondo, il minimo che possiamo fare è lavare le nostre restando a casa.