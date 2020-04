Bimbo di 6 mesi batte il Coronavirus dopo un intervento chirurgico al cuore e polmoni!

Subire un'operazione chirurgica cardiaca e polmonare per un bambino di sei mesi è già una cosa spaventosa e pericolosa, ma contrarre anche il Coronavirus dopo l'intervento e guarire, è decisamente incredibile.Questo è esattamente quello che è successo alla figlia di Wayne ed Emma Bates, ciò che ha affrontato la piccola Erin nell'ultimo mese non è stato per niente facile.

Johanna Sellers, un'amica di famiglia dei Bates, ha raccontato questa storia esponendo l'intera cronologia di quanto è accaduto in un solo mese alla bimba, su una pagina dedicata a sostenere la famiglia di Erin con le spese per le cure mediche e il recupero dagli interventi chirurgici.

Nonostante fino a qualche giorno fa la raccolta fondi per le cure mediche fosse ben lontana dall'essere completata, grazie alle condivisioni della notizia incredibile, un donatore anonimo ha donato la bellezza di 12 mila dollari per aiutare la famiglia, coprendo per l'intero anno le spese mediche per Erin.

Una storia incredibile che in questo periodo così difficile, ci fa ancora sperare nell'esistenza della generosità umana.