Un altro puzzle impossibile è in vendita su Amazon: 1000 pezzi tutti bianchi

Se questo mese per molti è sembrato letteralmente interminabile a causa di questa quarantena e delle ormai poche cose da fare mentre si è in casa impossibilitati ad uscire. Tra una serie di Netflix e l'altra, in molti stanno preferendo montare dei puzzle per impiegare il tempo, soprattutto se essi sono considerati difficili se non addirittura impossibili.

Per chi non teme le sfide quindi, Amazon ha messo in vendita un puzzle completamente bianco da ben 1000 pezzi.

Se ti sei quindi stufato di cucinare pane in casa e vuoi a tutti i costi abbellire la tua parete con un puzzle completamente privo di immagine, forse è il momento adatto, dato che hai ancora un bel po' di tempo prima di tornare a uscire liberamente di casa.

La società di nome Tinyouth è conosciuta per i suoi “rompicapo” complicati, soprattutto i puzzle, che variano dai più classici e semplici ai più follemente difficili da 1000 pezzi.

La compagnia definisce i suoi puzzle monocromatici come una “sfida per alleviare lo stress ai maniaci dei puzzle.”

1000 pezzi di puro cartone bianco di diverse forme quindi, da acquistare senza problemi su Amazon e per chi vuole un piccolo aiutino, si consiglia di guardare sul retro del pezzo, dove grazie ai“segni” che aiutano a separare le sezioni diverse è possibile completare il puzzle con meno difficoltà.

Questo rompicapo è largo 42 cm e alto 29,7 cm ed è adatto a partire dai 14 anni.

State pensando anche voi quindi ad un acquisto del genere. Fateci sapere tra i commenti, siamo curiosi di saperlo.