Un altro puzzle trasparente ancora più impossibile? Si chiama “l'incidente” ed ha 215 pezzi

La quarantena di questi mesi ha portato diverse aziende a creare dei passatemi sempre più impossibili e la moda dei “puzzle trasparenti” sembra non fermarsi ma anzi, oltre ad essere in continuo aumento, diventano sempre più complessi e folli.

Vi abbiamo già parlato nei giorni scorsi dei “puzzle impossibili”, ma questo, beh... è sicuramente folle!

Si chiama “l'incidente” e con i suoi “soli” 215 pezzi, vi farà passare lunghe giornate nel completarlo.

Il puzzle realizzato da YellDesign ha l'intento di riprodurre abbastanza fedelmente l'effetto di un vetro completamente in frantumi. Certo, forse 215 pezzi non sembrano molti, ma quello che lo rende complesso è l'idea di ogni singolo pezzo realizzato in modo da essere completamente unico.

Tra pezzi grossi e pezzi più piccoli, “l'incidente” comincia in modo semplice per poi diventare progressivamente più difficile. Una volta finito, il puzzle misurerà 585mm x 555mm.

Insomma, grazie a questa epidemia molti di noi hanno scoperto quanto alla fine non sia così difficile montare dei puzzle semplici magari da 10 mila pezzi al fine di completare il paesaggio di turno, ma per tutti quelli che amano le sfide, questo genere di “puzzle impossibili” fa decisamente al caso loro.

Avete acquistato uno di questi puzzle o ci state ancora pensando? Ditecelo tra i commenti, vogliamo sapere chi di voi è così pazzo da voler provare a completarne almeno uno.