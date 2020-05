La Youtuber più anziana di Youtube si prende una pausa a causa dei commenti offensivi

L'84enne Shirley Curry, con 832.000 iscritti sul suo canale Youtube, è attualmente la più anziana Youtuber al mondo, ma ora ha deciso di prendersi una pausa a causa dei commenti offensivi che riceve ogni giorno sotto ai video che pubblica regolarmente.

La donna è conosciuta principalmente per i suoi gameplay di The Elder Scrolls V: Skyrim, uno tra i giochi fantasy più famosi e che vanta una schiera di fan molto fedeli e critici.

Alcuni spettatori di Shirley infatti, si sentono inclini a criticare giornalmente il modo di giocare dell'anziana signora, non solo offrono consigli ma talvolta finiscono con l'offendere anche pesantemente la gamer 84enne.

In un recente vlog, Shirley ha spiegato che la sua pressione sanguigna sta impazzendo. Il livello di stress è troppo alto e per la sua età è decisamente pericoloso perdere il controllo a causa di alcuni commenti troppo pressanti.

“So che dovrei dar poco peso a queste cose, ma d'ora in poi risponderò a pochissimi commenti. Eliminerò i commenti offensivi e non voglio giustificarmi per quello che faccio. Fatemi giocare e se non vi piace andate a vedere qualcun altro che gioca.

La donna, famosa per la sua passione per Skyrim, conosce le diverse meccaniche del gioco e come giocare, ma per alcuni, probabilmente ragazzini, il suo modo di giocare non piace.

“Non mi diverto più a registrare video” ha raccontato Shirley: “Non è più divertente. Mi sento sempre sotto la lente di ingrandimento. Mi diverto molto di più e gioco meglio quando gioco da sola. Tutti questi giocatori che mi giudicano mi fanno sentire molto sotto pressione, specialmente quando offendono gratuitamente.”

La donna quindi ha deciso di prendersi una pausa aggiungendo alla tristezza inoltre che data la sua avanzata età, probabilmente non avrà mai la possibilità di giocare al prossimo capitolo di The Elder Scrolls quando arriverà sulle console. Bethesda quindi, la casa di sviluppo che ha realizzato il gioco, ha annunciato che la donna sarà un personaggio secondario all'interno del gioco. Cosa ne pensate a riguardo? Diteci la vostra tra i commenti sotto l'articolo.