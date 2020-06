Amsterdam sta costruendo la fabbrica di cioccolato ispirata a Willy Wonka da visitare

La società dolciaria olandese, Tony's Chocolonelu, ha condiviso maggiori informazioni sui piani per la realizzazione della sua “mega fabbrica di cioccolato con montagne russe”.

La mega fabbrica di Tony Chocolonely è stata totalmente ispirata dalla meravigliosa e strana fabbrica di cioccolato Willy Wonka.

Questa fabbrica mira a far divertire gli amanti del cioccolato di tutte le età e sarà costruita a Zaanstad, a nord-ovest di Amsterdam.

Un rendering del progetto, rilasciato dalla ditta di architetti olanedese SeARCH, mostra l'edificio di un rosso brillante con una pista di montagne russe che la circonda.

Con l'obiettivo di aprire il nuovo stabilimento entro il 2024, la costruzione dovrebbe costare all'azienda circa 100 milioni di euro.

L'azienda spera anche che l'attrazione abbia la capacità di ospitare fino a 500.000 visitatori all'anno.

“Ci sarà una mega fabbrica di cioccolato che tutti potranno visitare, con le montagne russe. Veramente! Lo sogniamo da secoli e ora sarà realtà.” Racconta la società in un post sui social."Il post, ha poi continuato: “Sarà un'esperienza totale. Un Tony's Chocolonely Chocolate Circus, dove puoi imparare e sperimentare tutto sul cioccolato, i problemi nel settore del cacao e ciò che l'azienda fa a riguardo.”

Non ci resta quindi che aspettare il 2024 per fare un salto ad Amsterdam, dopo tutto a chi non piace il cioccolato? Diteci se vorreste mai visitare la fabbrica di cioccolato ispirata a Willy Wonka, tra i commenti sotto l'articolo.