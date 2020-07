Papà scopre che la sua collezione di carte Pokémon vale 38 mila euro

Un papà di Sutton Coldfield ha recentemente scoperto che un set di carte Pokémon da lui possedute valgono ben 35.000 sterline (38.000 euro).

Nigel Brookes, 34 anni, ha ricevuto le preziose carte da sua madre nel 1999 come premio per aver impedito ad altri bambini di rubare le carte migliori del fratellino di sette anni.

Nigel accettò il regalo per il suo gesto fraterno nonostante però a lui non piacessero nemmeno i Pokémon.

Certo, appassionato o meno dei mostriciattoli tascabili ora è decisamente contento di aver conservato gelosamente quel set di carte, poiché ora ha in casa un oggetto incredibilmente raro da collezione da 21 anni di un valore incredibile.

Nigel, papà di tre figli, ha dichiarato:

“Mio fratello minore Jeremy quando eravamo bambini è corso in casa mostrando la sua nuova carta Pokémon che aveva scambiato con altri ragazzini per strada. Ho capito subito che ciò che questi ragazzi avevano fatto era stato dire a Jeremy che le loro carte erano migliori scambiandole con lui per le sue carte davvero rare. Mio fratello era molto triste e quando nostra madre lo scoprì, essendo io il fratello maggiore, voleva che risolvessi la situazione. Ho trovato i bambini e recuperato la carta di mio fratello, quindi in regalo mia mamma mi ha portato questa rara collezione direttamente dai creatori di Pokémon negli Stati Uniti per circa 300 sterline.”

All'epoca dei fatti Nigel non fu molto contento del regalo ricevuto, dato che non era per niente interessato ai Pokémon ma ora, dopo aver conservato per oltre 20 anni le carte rare, lui e la sua famiglia hanno preso la decisione di venderli per 35.000 sterline.

“ È stata una decisione difficile separarsi da solo perché sono sicuro che tra vent'anni varranno il doppio, ma i miei figli stanno crescendo e voglio essere in grado di regalare loro un'infanzia davvero speciale. Con quei soldi possiamo davvero prepararci per il futuro.”

E voi al suo posto cosa avreste fatto? Scrivetecelo tra i commenti sotto l'articolo, siamo curiosi di sapere la vostra a riguardo.