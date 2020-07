Giappone: il Gundam alto 18 metri fa i suoi primi passi

Un robot Gundam alto 18 metri in Giappone ha mosso i suoi primi passi ed è stato filmato mentre gli addetti ai lavori ritengano sia stata solo una prima passeggiata di prova.

IL robot ispirato agli anime si basa sul robot RX-78-2 Gundam, introdotto per la prima volta in una serie anime del 1979 chiamata Mobile Suit Gundam.

Gli ingegneri della fabbrica Gundam di Yokohama hanno lavorato a una ricostruzione del robot alta 18 metri, con lo scopo di essere una attrazione turistica che incombe sulla città portuale dal molo di Yamashita.

Nel sito web della fabbrica di Gundam si può leggere:

“La fabbrica di Gundam Yokohama che sarà sul molo di Yamashita, oltre a consentire ai visitatori di vedere un Gundam alto 18 metri, sarà anche in grado di mostrare loro l'esperienza e i processi di sviluppo fino al punto in cui sarà pronto e in grado di muoversi”.

In un video pubblicato all'inizio di questo mese, l'enorme robot può essere visto infatti muovere le gambe, anche se al momento è senza testa, il che significa che siamo ancora lontani dal completamento di esso.

Il blogger di tecnologia e robot Michael Overstreet ha condiviso il filmato sul suo canale Youtube, dicendo nella didascalia che il robot era in modalità “walk test”. La fabbrica stava inoltre pianificando di svelare la bestia in una “esperienza speciale” tra luglio e agosto di quest'anno, in cui le persone sarebbero state addirittura in grado di “dare una sbirciatina speciale alle strutture prima dell'apertura”.

Tuttavia come immaginerete l'evento è stato cancellato a causa della pandemia di coronavirus in corso, così come l'inaugurazione che avrebbe dovuto seguire ad ottobre.

Cosa ne pensate a riguardo? Attendete anche voi di vedere come verrà ultimato e se sarà in grado di camminare? Avreste mai immaginato un giorno di vedere una cosa simile? Come sempre scrivetecelo tra i commenti sotto l'articolo.