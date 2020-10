Il personaggio dei videogiochi Duke Nukem, potrebe venir impersonato da John Cena al cinema

Duke Nukem è sicuramente uno dei personaggi dei videogiochi più iconici e amati di sempre, sia per la sua ironia che per la volgarità fin dai primi anni 2000, sdoganando l'idea dei videogiochi solo per bambini.

In quanto tale, era sicuramente questione di tempo prima che ricevesse un adattamento sul grande schermo.

Sembra infatti che un film sulla serie Duke Nukem potrebbe essere effettivamente in lavorazione e il progetto punta apparentemente sulla sua guest star che impersonerà il protagonista: John Cena!

La leggenda della WWE ha cercato di entrare a Hollywood per un po' con ruoli in film come “Suicide Squad” e tanti altri. Certamente il miglior modo per cementare veramente il suo status da stella nascente è quello di realizzare un blockbuster d'azione tutto da solo, interprentando magari Duke Nukem potrebbe essere la scelta più azzeccata.

Duke è una personalità che si avvicina molto allo stile in cui Cena ci ha abituati, tanto eroica quanto divertente.

Quanti hanno giocato in passato ai capitoli della serie Duke Nukem e approvano quindi la scelta di un possibile John Cena come protagonista? Scrivetecelo tra i commenti come sempre.