Online il trailer di Borat 2 e sembra più irriverente del prequel!

Il prossimo film del famigerato giornalista kazako è ormai ufficiale e uscirà su Amazon Prime il 23 ottobre.

Il poster che mostra Sacha Baron Cohen utilizzare una mascherina al posto del suo classico e iconico mankini verde, lo ha subito reso virale e ha anticipato l'uscita del trailer pubblicato nelle scorse ore.

I rapporti hanno anche affermato che i creatori del film volevano farlo uscire prima delle imminenti elezioni presidenziali negli Stati Uniti per raggiungere gli elettori più giovani.

Sacha Baron Cohen che interpreta Borat, ha dovuto indossare giubbotti antiproiettile in numerose occasioni durante le riprese del sequel, poiché c'erano preoccupazioni per la sua sicurezza.

In questo sequel Borat è ormai diventato una star del cinema e per evitare di essere riconosciuto per strada, il giornalista kazako ha deciso di travestirsi e in alcuni casi addirittura condurre interviste in incognito.

Si presume che a essere presi di mira nel film saranno con molta probabilità Donald Trump e il defunto pedofilo Jeffrey Epstein.

