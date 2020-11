Billie Eilish pubblica il primo video musicale infinito al mondo

YouTube ha creato il primo “video musicale infinito” in assoluto per celebrare Billie Eilish che ha raggiunto un miliardo di visualizzazioni per il suo video musicale “Bad Guy”.

La piattaforma ha collaborato con la cantante per creare il concept che vede disponibili decine di migliaia di cover della hit, con fan in grado di remixare completamente la traccia.

Il video infinito è ora disponibile tramite billie.withyoutube.com con una canzone con migliaia di cover e mai la stessa due volte.”

“Abbiamo costruito questo esperimento di intelligenza artificiale per celerbare ogni singolo video e vedere cosa accadrebbe se potessero suonare tutti assieme. È il primo video musicale infinito al mondo che intreccia una collezione in continua espansione di migliaia di cover.

“L'apprendimento automatico mantiene tutte queste cover sullo stesso ritmo e ti consente di passare da un video all'altro senza problemi. Ogni show è unico e guardare ogni combinazione di cover richiederebbe almeno 1,46 x 10 ^ 100 anni, rendendolo il video più lungo della durata dell'universo.”

Andate a dare un'occhiata al video e diteci come sempre tra i commenti cosa ne pensate!