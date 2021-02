Legalizzare la cannabis: cosa succede in Italia

Mentre nel resto del mondo assistiamo a politiche di tolleranza, fino a legalizzazioni vere e proprie (come in Uruguay e Canada) seppur con regole ben precise, in Italia la legalizzazione della cannabis è ancora una questione ferma ai box di partenza.

Esiste una proposta di legge sottoscritta da 218 deputati e che coinvolge tutti gli schieramenti politici, ma il cui dibattimento è al momento in stallo.

La situazione è quindi nebulosa e il percorso fatto fino a oggi è costellato da numerose polemiche, tra coloro che ne sostengono l’importanza terapeutica e ricreativa (a dosi e modalità specifiche) e coloro che invece considerano la sostanza uno stupefacente a tutti gli effetti (e quindi da proibire).

Nel disegno di legge attualmente fermo vengono presi in considerazione più aspetti e quindi non solo il consumo di cannabis, ma anche la sua detenzione e la eventuale auto-coltivazione.

Una data per tutte da ricordare a livello mondiale è quella del 3 dicembre 2020, quando l’ONU ha eliminato la cannabis dall’elenco delle droghe più pericolose.