Mogli gelose e mariti cornuti: due storie come tante!

Il tradimento? All’ordine del giorno, virtuale e non.

Ne sa qualcosa ad esempio l’uomo che al suo matrimonio, durante il banchetto nuziale, ha mandato in onda un filmato in cui la sua fresca sposa si dava da fare con suo cognato, marito cioè della sorella incinta.

Enorme imbarazzo tra tutti gli invitati, che hanno dovuto assistere a scene decisamente eloquenti.

Il bizzarro episodio è avvenuto a Pechino, ma quello che tutti si sono chiesti è stato: se sapeva del tradimento, perché sposarla? E soprattutto: perché svelare tutto ai parenti? Insomma, cornuto e mazziato.

Più fantasiosa la donna che in occasione di San Valentino ha pensato bene di realizzare un supporto in polistirolo su cui inserire tanti bastoncini di legno, ciascuno a sostenere la foto di tutte le donne a cui il marito ha inviato un like su Instagram (e alcune in pose più che esplicite).

Ma non contenta la signora Gloria (@gr93la) ha postato la sua ingegnosa sorpresa su TikTok, ottenendo qualcosa come oltre 4,3 milioni di visualizzazioni e più di 17mila commenti.

Che l’abbia presa bene in realtà non si può dire, di certo ha avuto una certa ironia nello sbugiardare il marito… guardone!