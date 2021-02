Arriva la pillola della verginità!

Utile per prime notti di nozze soprattutto in Paesi come l’India, dove in alcune regioni superare la prova della verginità significa vivere o morire, I-Virgin è la controversa pillola in vendita on-line e che promette di “fornire sangue finto per la prima notte” a donne non più illibate.

Le piccole capsule contengono infatti una polvere che imita il sangue umano e il loro impiego è piuttosto semplice: è sufficiente inserirne una nella vagina un paio di ore circa prima del rapporto sessuale programmato, per convincere, con le classiche macchie sul lenzuolo, marito e parenti.

L’usanza di controllare le lenzuola dopo la prima notte di nozze, ahimè persiste ancora in alcune regioni dell’India, Paese che ha già provveduto ad accusare il sito e-commerce che commercializza la pillola, di minare (in)discutibili usanze secolari.

Risultato: il prodotto è stato immediatamente rimosso nientemeno che dal colosso Amazon, che per primo lo aveva messo in vendita.

I-Virgin però non è il primo prodotto di questo tipo in commercio, esisteva già la tedesca VirginaCare che confezionava e vendeva imeni artificiali riempiti di sangue bovino per scopi analoghi.

