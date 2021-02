Scatta foto alla mamma nuda e le invia a tutti

Mai lasciare un cellulare nelle mani dei bambini piccoli, soprattutto se ci si spoglia per fare la doccia!

Emily Shmitt, 30 anni, dell’Ohio, ha permesso che la figlia di 2 anni giocasse con il suo smartphone mentre lei si asciugava i capelli dopo aver fatto la doccia, ignorando ovviamente che la piccola scattasse foto a raffica al suo didietro e non solo.

La bambina, anziché giocare, ha in realtà attivato la fotocamera, ha scattato una serie infinita di foto al corpo nudo della mamma, con particolare insistenza sul fondoschiena, e poi, a sorpresa, è riuscita a inviare molte di quelle foto compromettenti ai contatti presenti su Snapchat.

Insomma, un disastro a macchia d’olio.

La mamma si è accorta di quanto fosse accaduto solo al ricevimento di un messaggio di un collega che la ringraziava per la foto di nudo, ma evidentemente ormai era troppo tardi: tra i destinatari delle sue foto c'erano molti colleghi, ex colleghi e amici in generale.

Alla donna non è rimasto che scusarsi con tutti coloro che avevano ricevuto le foto (anche se qualcuno probabilmente ha apprezzato), commentando ironicamente l’accaduto su Facebook.