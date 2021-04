Rapporto orale in pieno giorno a Milano

Accade nei pressi della Stazione Centrale a Milano, in viale Lunigiana, e protagonista è una coppia di sudamericani che, sul marciapiede vicino a un’edicola e in pieno giorno, si è esibita in una fellatio di tutto punto, incurante delle persone che stavano passando.

Il fatto è stato stigmatizzato e denunciato da Gennaro Capasso, militante della Lega, che ha condiviso video e immagini sul social Telegram, ma ben presto l'episodio ha fatto il giro del web.

I commenti e le espressioni indignate non hanno tardato ad arrivare, sia da parte degli abitanti che dei vari esponenti politici che hanno rimarcato lo stato di degrado in cui versa la città e la totale mancanza di controllo di zone ritenute da sempre sensibili per la presenza di tossici, ubriachi molesti, spacciatori, sbandati e clandestini.

Il rapporto orale in piena luce del giorno e sotto gli occhi di tutti non è che la punta di un iceberg, in molti temono infatti situazioni analoghe o peggiori in quella che dovrebbe essere una capitale moderna ed evoluta, ma che al momento fa cattiva mostra di sé.