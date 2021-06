2mila dollari se videogiochi per 21 ore

FrontierBundles è un provider di servizi internet con sede negli States che sta offrendo la somma di 2mila dollari a coppie di amici disposte a giocare insieme per almeno 21 ore di fila, per poi compilare un dettagliato report sull’esperienza.

Scopo di questo esperimento è quello di comprendere se sia meglio giocare ai videogiochi da soli o in compagnia, per calibrare il tiro dei prossimi videogiochi che usciranno.

E in effetti il 2021 si rivela un anno ricco di novità, con l’uscita recente di Resident Evil Village ma anche l’anniversario di icone come Donkey Kong (che compie 40 anni), The Legend of Zelda (che ne compie 35), Sonic the Hedgehog e Street Fighter II (30 anni).

L’annuncio pubblicato da FrontierBundles è piuttosto allettante: stiamo cercando coppie di giocatori con una propria storia virtuale. Siamo in cerca di una coppia che abbia abbattuto innumerevoli orde di zombie, reclamato la Terra diverse volte contro alieni succhiasangue e che ami affrontare sia le sfide più recenti che i giochi più rétro.

Oltre ai 2000 dollari a coppia, i partecipanti selezionati riceveranno un bundle speciale a testa, comprendente una Nintendo Switch Lite, Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizons, iscrizione a Nintendo Switch Online, accesso a giochi NES e set completo di snack, immancabili durante le sessioni di gioco.

Unico neo: per partecipare, oltre a essere maggiorenni, bisogna essere residenti negli States.