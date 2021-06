Ogni quanto si cambiano le mutande gli uomini?

Ogni quanto un uomo cambia la propria biancheria intima?

La polemica parte da un semplice tweet, in cui un utente avrebbe scritto che gli uomini in generale usano la biancheria intima da 3 a 10 volte prima di cambiarla e di lavarla.

Un dato scientifico? Il risultato di una ricerca?

Niente di tutto questo, solo una semplice opinione, un “secondo me”.

«Siamo onesti. Nessun uomo indossa un paio di mutande e poi le lava il giorno stesso. Ogni uomo le porta almeno dalle tre alle dieci volte prima di metterle a lavare», questo il testo del tweet che ha scatenato una polemica furiosa.

L’utente ha infatti ricevuto qualcosa come oltre 6000 citazioni e tweet, e centinaia di mi piace, dimostrando che l’argomento evidentemente è molto sentito; si scopre così che in molti utilizzerebbero le mutande più di una volta prima di lavarle, ma comunque non più di dieci, mentre altri le annuserebbero prima di procedere al cambio.

Insomma, se sanno ancora di “buono”, possono essere ancora indossate.

Qualcuno ha anche ammesso che non c’è tutta questa fretta di lavare la biancheria senza un reale bisogno, sprecando acqua e detersivo, e che comunque lo stesso criterio verrebbe applicato anche ad altri indumenti, come le t-shirt e i jeans (questi ultimi lavati proprio se necessario).

Quanto spesso cambiate le vostre mutande? Le annusate anche voi per sentire se sono ancora mettibili o la vostra regola è di indossarne di nuove e profumate tutti i giorni?