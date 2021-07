Le più inquietanti profezie dei Simpson

Non è la prima volta che all’interno di uno degli episodi dei celeberrimi Simpson, si nasconde una profezia, e generalmente si tratta di eventi talmente assurdi che nessuno si aspetta poi di vederli succedere nella realtà.

Eppure...

Dal magnate Trump che diventa Presidente degli Stati Uniti d’America, all’acquisizione della 20th Century Fox da parte della Disney, fino allo scoppio di una pandemia, passando attraverso Lady Gaga al Super Bowl e ai bibliotecari robot: la capacità di prevedere il futuro della fortunatissima serie cartoon è davvero straordinaria.

Qualche altro esempio?

Dopo che in un episodio la cuoca della scuola elementare si vede mentre arricchisce i timballi con i testicoli equini e i residui rimasti sui materassi da palestra, nel 2013 in Gran Bretagna e in molti altri Paesi europei scoppierà lo scandalo della carne equina aggiunta a prodotti etichettati come carne di manzo.

E l’episodio in cui appare il correttore automatico su un palmare? Era solo il 1994 e ancora eravamo indietro con la tecnologia!

L’anno successivo va in onda invece un episodio in cui il futuro fidanzato di Lisa Simpson effettua una chiamata con uno smartwatch, in anticipo quindi di 20 anni dal lancio dell’iWatch.

Nel 2005 Lisa, che si immagina nel futuro, da una polaroid sviluppa una torta: oggi la stampa in 3D del cibo è una realtà.

E infine, nel 2014 si mostra Branson mentre fluttua nello spazio, all’interno di una navicella spaziale: che dire?

Lo sceneggiatore Bill Oakley ha affermato che si tratta ovviamente di coincidenze.

Secondo voi?