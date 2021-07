Legacy, il sequel di Ghostbusters è in arrivo!

Attesissimo, per la precisione da almeno 10 anni, e realizzato in 2 (con in mezzo perfino una pandemia), finalmente sta per uscire Legacy, ovvero il terzo capitolo della fortunata saga di Ghostbusters, film cult degli anni 80 che ha appassionato e fatto sognare milioni e milioni di ragazzi che, oggi adulti, accoglieranno con grande entusiasmo il film.

Titolo originale del film della Sony Pictures, che ha già rilasciato il trailer ufficiale, è Ghostbusters: Afterlife, ma in Italia verrà presentato come Ghostbusters: Legacy (o più brevemente Legacy).

Attori protagonisti saranno quelli della saga originale, ovvero Bill Murray nella parte del dottor Peter Venkman, Dan Aykroyd in quella del dottor Peter Stantz, Ernie Hudson ovvero il dottor Winston Zeddemore e Sigourney Weaver, ex fiamma di Peter, ovvero Dana Barret.

Diretto da Jason Reitman e prodotto dal padre Ivan (regista dei primi due episodi), in Italia sarà nelle sale cinematografiche a partire dall’11 novembre 2021.

La trama: una madre single e i suoi due figli arrivano in una piccola cittadina, e scoprono il loro legame con gli originali Ghostbusters grazie a una speciale eredità lasciata dal nonno.

Nel film non manca la mitica Ecto-1, l’auto degli Acchiappafantasmi, rimessa in moto per dare la caccia agli spiriti.