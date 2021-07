Oggi è la giornata mondiale dell’amicizia!

Amici!!!

Sapete che oggi 30 luglio si festeggia la giornata mondiale dell’amicizia?

Istituita ufficialmente dall’assemblea generale dell’ONU nel 2011 per promuovere la pace tra i popoli e l’amicizia tra persone, paesi, culture e individui, e per costruire ponti tra comunità, la giornata mondiale dell’amicizia in realtà risale al 1919, quando negli Stati Uniti era normale scambiarsi in questo giorno dell’anno regali, fiori e cartoline.

Insomma, un San Valentino tra amici.

Successivamente il Paraguay nel 1958 istituisce per primo la giornata sul calendario ufficiale, promuovendo la nascita dell’organizzazione mondiale World Friendship Crusade.

In India la giornata dell’amicizia si festeggia ogni prima domenica di agosto, mentre in Argentina, Brasile, Spagna e Uruguay il 20 di luglio.

Considerato uno dei sentimenti più forti e spesso più duraturi, perfino dell’amore, l’amicizia permette l’aggregazione, il dialogo, la solidarietà e la comunicazione civile.

Del resto non si dice che chi trova un amico trova un tesoro?