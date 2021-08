Ultima follia: maxi unghie dei piedi

Dopo il boom delle unghie finte delle mani per risolvere problemi di unghie fragili o semplicemente per sfoggiare mani da panterona senza aspettare ricrescite varie, arrivano le estensioni per le unghie dei piedi.

E aggiungiamo: ne avevamo proprio bisogno?

Alimentata da una serie di celebrità che ha sfoggiato sui social unghie di diversi centimetri spuntare da infradito e ciabattine varie, la nuova tendenza è disponibile con diverse (e alcune raccapriccianti) varianti: spigoli vivi o arrotondati, alla francese, in molti colori e disegni applicati, fino ad arrivare a gemme finte o preziose posizionate sui vari artigli.

E ovviamente non mancano le polemiche: se prima con le unghie lunghissime delle mani ci si chiedeva come sarebbe stato gestire attività quotidiane come digitare un numero sul telefono, lavarsi, vestirsi e anche mangiare, con queste estensioni delle unghie dei piedi ci si chiede come accidenti si possa camminare o indossare un normale paio di scarpe.

Ma tant’è, è estate e il problema al momento non si pone.