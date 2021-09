Arriva a Bologna la scatola degli orgasmi

È installata a Bologna dal primo di settembre, all’interno di Serra Madre, una nuova area delle Serre dei Giardini Margherita, l’accesso è solo per una persona per volta per un massimo di 15 minuti, rigorosamente su appuntamento, e promette un aumento strepitoso della libido grazie a un’esperienza unica nel suo genere che riunisce tecniche di stimolazione straordinarie: si chiama Orgasmatron Redux e sta già facendo molto parlare di sé.

Ma di cosa si tratta?

Realizzato seguendo scrupolosamente i progetti originali di Wilhelm Reich (psicanalista di fama mondiale nonché braccio destro di Sigmund Freud) da Norma Jeane, pseudonimo di un artista che desidera rimanere nell’anonimato ma che pare abbia scelto questo nome perché nato o nata lo stesso giorno in cui è morta Marilyn Monroe (all’anagrafe, per l’appunto, Norma Jeane), Orgasmatron Redux si presenta come una grossa scatola di legno.

Equipaggiato con un impianto audio a due canali opposti che trasmette toni calibrati per promuovere l’abbandono erotico, al suo interno vengono rilasciate sostanze come Androstenone, Androsterolo e copuline, ovvero il complesso ferormonico umano maschile e femminile, che è alla base dell’eccitazione.

L’ambiente è illuminato da una luce rossa in grado di stimolare, con la sua particolare frequenza, il sistema endocrino e la libido.

Chiamata gabbia orgonica (ovvero sessuale), la scatola del piacere funziona come una sorta di ricaricatore della libido e del potere attrattivo: insomma, basterebbero 15 minuti di immersione in stimoli uditivi, olfattivi, sensoriali e visivi, per aumentare il desiderio e la capacità di essere desiderabili.

Non esiste alcuna validazione scientifica, ma perché non provarla?