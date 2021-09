Pensionato ruba 20 mezzi militari

Si spacciava per il rappresentante di un importante museo di Londra e proponeva ai vari direttori degli istituti museali e culturali di mezza Europa degli accordi speciali di fornitura di vari articoli, in cambio di carri armati e veicoli militari da esporre nel corso di eventi e mostre a tema.

Micheal Whatley doveva essere molto convincente, visto che, militare di 65 anni in pensione da agosto, in realtà non rappresentava alcun museo e desiderava solo aumentare il suo personalissimo parco automezzi.

Scoperta la truffa, la polizia britannica ha trovato un vero e proprio arsenale, composto da 20 mezzi militari di cui 3 carri armati sottratti con l’inganno a un museo di Bruxelles.

Whatley eviterà con ogni probabilità il carcere grazie alla sospensione condizionale della pena, ma dovrà fare 150 ore di servizio sociale (e dire addio alla sua collezione).