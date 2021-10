Tornano in tv Wanna Marchi e Stefania Nobile

Wanna Marchi e sua figlia Stefania Nobile, fuori dal carcere dal 2013 dopo aver saldato il debito con la giustizia, sono pronte più che mai a tornare in tv e ovviamente a modo loro.

Con una infinita diretta iniziata mercoledì 29 settembre e che terminerà domenica notte 3 ottobre, la regina delle televendite e sua figlia vogliono battere il record delle 100 ore non stop di permanenza in tv, detenuto da Patrizio e Susy Blady durante la fortunata trasmissione Turisti per Caso.

Quattro giorni di diretta su Go Tv, visibile in streaming dal sito della tv e al canale 163 del digitale terrestre, dovrebbe portare le due intraprendenti signore nel Guinness dei primati, o almeno così sperano.

A differenza di Patrizio e Susy, Wanna e Stefania non dormiranno, saranno sempre collegate sedute su un divanetto, insieme ad altri ospiti che si alternano e intrattengono il pubblico da casa con argomenti diversi.

Wanna Marchi ha precisato in un’intervista che in questo modo ha dato la possibilità di parola a chi non trova lavoro, a chi si prostituisce, a chi vuole rivendicare determinati diritti, all’ex detenuto, alla moglie cornuta. A tutti.