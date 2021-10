Baby Influencer con guadagni da capogiro

Con un solo post incassano molto di più di quanto tutti noi guadagniamo in un mese intero, ma essendo minorenni non possono ovviamente ancora gestire i loro conti correnti: parliamo dei baby influencer, pargoli a cui lungimiranti e interessati genitori hanno aperto (gestendolo) un account su social, e che arrivano ad avere fino a 1 milione di followers.

Un esempio per tutti è Noah Tavares, su social da quando è nato, in cima alla lista dei baby influencer più ricchi e popolari, con una media di 44.700 “mi piace” a post e un guadagno di 4000 euro ogni volta che la mamma carica qualcosa sul suo profilo.



Ma anche Ryan Kaji sta facendo storia: youtuber di 9 anni, è apparso su Forbes per i suoi guadagni da capogiro. Americano, fa unboxing ogni giorno (ovvero scarta pacchi di giocattoli nuovi e li valuta, documentandolo nelle stories), incassando 25 milioni di euro l’anno.



Charlie D’Amelio, Connecticut, ha iniziato nel 2019 a postare su TikTok video in cui ballava: adesso ha 109,8 milioni di followers totali e ogni anno ha un incasso pari a 4 milioni di dollari, cui si devono sommare gli incassi derivanti da altri suoi profili.



In casa nostra come non citare Leone Maria Ferragni e Nathan Leone di Vaio (quest’ultimo figlio del fashion blogger Mariano di Vaio, 6,1 milioni di follower)?