A che ora bisogna andare a dormire?

A che ora bisognerebbe andare a dormire?

Quando si ha sonno, direte voi.

E invece non è proprio così che funziona.

Vi siete mai svegliati con la sensazione di non aver dormito abbastanza, e quindi già stanchi e stressati?

Riposare è fondamentale per mantenersi in salute e per affrontare le giornate che sono spesso piene di impegni e difficoltà: lavoro, figli, preoccupazioni e ritmi serrati.

Ma mentre per molte persone il problema da affrontare è l’insonnia, per la stragrande maggioranza degli individui sarebbe sufficiente azzeccare il giusto ciclo di sonno per sentirsi meglio.

Un’azienda britannica ha deciso di studiare il ciclo del sonno perfetto per poter dare i corretti suggerimenti ai propri clienti, scoprendo che in generale le persone, per svegliarsi riposate e pronte per la giornata, dovrebbero mantenere una media dai 5 ai 6 cicli di sonno della durata di 90 minuti ciascuno.

Sulla base delle sue indagini, questa azienda ha realizzato una specie di calcolatore che indica esattamente a che ora bisognerebbe andare a letto, partendo dell’orario in cui ci si deve svegliare il giorno dopo.

Qualche esempio: se la sveglia suona alle 6 di mattina, bisognerebbe coricarsi alle 20.46, se invece è alle 7, l’ideale è dormire a partire dalle 21.16, e così via.

La mancanza di sonno o la presenza di un sonno disturbato e insufficiente, possono avere un impatto devastante sulla salute di ognuno: stress, invecchiamento precoce della pelle, sguardo spento, mancanza di attenzione, fino a malattie cardiache e del sistema immunitario.

Voi a che ora andate a letto? Ma soprattutto, a che ora suona la vostra sveglia?