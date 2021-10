I costumi di Squid Game vietati a New York

Halloween è alle porte e dopo il successo sugli schermi tv di Squid Game, i costumi più popolari saranno sicuramente quelli della seguitissima serie andata in onda su Netflix.

In realtà le polemiche sulla violenza contenuta nelle scene del gioco di sopravvivenza sono all’ordine del giorno, tanto che in diverse scuole del distretto di New York, ad esempio, sarebbe stato drasticamente vietato di indossare i costumi di Squid Game durante la celebre festa di Halloween.

La decisione è stata presa dal sovrintendente dei distretti scolastici dopo che i membri dello staff avevano notato che molti studenti avevano iniziato a imitare i giochi della serie coreana che, in poco meno di un mese, è diventata la più vista in Italia e nel resto del mondo, superando addirittura La Casa di Carta.

Le emulazioni, soprattutto tra i ragazzi giovani, stanno diventando ingestibili, come riportano alcuni fatti di cronaca: un ragazzo in una scuola media di Torino è stato preso a schiaffi per non aver superato una prova organizzata dai compagni, mentre un altro è stato costretto a lanciare il proprio zaino dalla finestra.

Il Moige, il Movimento Italiano dei Genitori, ha presentato denuncia ad Agcom segnalando i potenziali danni che i contenuti violenti ed estremi della serie possono provocare nel pubblico più indifeso, e Netflix, benché non supportato da un vero e proprio parental control, ne ha vietato la visione ai minori di 14 anni.