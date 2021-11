Funghetti allucinogeni contro l'ansia

Che la notizia possa suscitare o meno commenti ironici, la verità è che i ricercatori australiani stanno seriamente conducendo il primo studio al mondo sulla capacità dei funghi allucinogeni (noti anche come funghetti magici) di trattare i disturbi derivanti dall’ansia.

Incannex Healthcare ha recentemente ottenuto l’approvazione dal Monash University Human Research Ethics Committee per avviare la seconda fase di sperimentazione clinica, basata su una terapia combinata di farmaci uniti alla psilocibina, la sostanza chimica attiva contenuta nei funghi allucinogeni (la sostanza che dà lo sballo, per intenderci!).

Paul Liknaitky, responsabile della ricerca alla Monash University, ha affermato che questo step rappresenta un incredibile passo avanti nella lotta contro i disturbi della salute mentale, aggiungendo che ai terapeuti interessati a far parte di questo momento storico, verrà offerta la psilocibina per testare di persona cosa esattamente sta vivendo il paziente in cura.

Insomma: anche i medici potranno assumere la sostanza e vedere l’effetto che fa...

La novità sta nel fatto che per la prima volta in assoluto la scienza è in grado di fornire terapie a base di psilocibina per sconfiggere un disturbo, quello di ansia generalizzato, che colpisce la stragrande maggioranza delle persone.

Se gli ultimi test dovessero confermare i risultati, la riprogrammazione sanitaria sposterebbe questi medicinali dalla lista delle sostanze proibite, a quella delle terapie controllate, consentendone l’accesso a pazienti affetti da malattie mentali come depressione, disturbo da stress post-traumatico, ansia generalizzata e associata a malattie terminali.