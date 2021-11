Caricheremo i cellulari con l'urina!

Addio ai tradizionali caricabatterie?

Secondo alcuni scienziati britannici sì!

Cercando di far fronte all’emergenza inquinamento, essi avrebbero infatti sviluppato un sistema (alquanto bizzarro) in grado di produrre elettricità partendo dall’urina.

Al Bristol Robotics Laboratory stanno lavorando da tempo sulle fuel cell microbiche, ovvero delle pile nelle quali l’attività microbica permetterebbe di generare energia elettrica dalla degradazione di componenti organici.

L’urina nello specifico risulta chimicamente molto attiva, ricca di azoto, urea, cloruro, potassio e bilirubina, sostanze che la renderebbero semplicemente perfetta per le fuel cell microbiche.

Il progetto prevede di far passare l’urina attraverso batteri fatti crescere su fibra di carbonio, in modo che questi possano degradare gli zuccheri e altri componenti, consentendo così il rilascio di energia: una scoperta tanto curiosa quanto emozionante, che risulta però ancora difficile da pensare nella pratica.

Insomma: se uno deve caricare il telefono, come si comporta? Ci fa sopra la pipì?

Lo step successivo che gli scienziati sperano di realizzare, sarà quello di installare la tecnologia direttamente nei bagni, alla fonte per così dire, in modo da produrre energia per alimentare comodamente illuminazione, phon, rasoi e, ovviamente, per caricare gli smartphone.