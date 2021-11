Simulatore di dolori mestruali per gli uomini

Sei nervosa, hai il ciclo?

Quante volte le donne hanno dovuto subire battutine sul ciclo mestruale e su tutto quello che questo comporta a livello di umore e di dolore o disagio fisico?

Qualcuno deve aver riflettuto sulla cosa e forse, quando ha ideato un macchinario in grado di simulare i dolori mestruali per far capire agli uomini di cosa stiamo parlando, probabilmente ha anche pensato a una sorta di vendetta.

Hiromi Ozaki è una designer artista giapponese meglio nota con il nome d’arte Sputniko, che ha messo a punto un dispositivo dotato di elettrodi che inducono l’esperienza dei crampi addominali, molto simili a quelli provati durante il ciclo mestruale o, se aumentati di intensità, simili a quelli del travaglio.

La Menstruation Machine consente a chi la utilizza di provare bene o male quello che una donna sperimenta ogni mese durante il suo ciclo mestruale e si compone, oltre che di una serie di elettrodi per provocare dolore, di un dispensatore di sangue in grado di replicare le perdite.

Presentata per la prima volta attraverso un video, la macchina è stata in seguito esposta al Museum of Modern Art.

Inutile dire che le immagini più di successo sono state quelle di tutti quegli uomini che l’hanno sperimentata e che, in preda ai dolori, si sono dovuti ricredere sulla realtà femminile.