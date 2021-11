Fighter MMA si "rompe" un testicolo

Più che perso, prima di tutto se lo è letteralmente “rotto” durante una sessione di allenamento.

Molti di voi di sesso maschile che stanno leggendo questo articolo, sicuramente hanno fatto una smorfia: in effetti Christian Lohsen è stato portato di corsa in ospedale dopo aver preso una ginocchiata alle parti basse, provando un dolore, a sua detta, inimmaginabile.

La terrificante esperienza non è rara per i soggetti di età compresa tra i 10 e i 30 anni che praticano attività sportive di contatto o corrono in auto: il 90% dei testicoli danneggiati in questo modo può essere salvato entro le 72 ore, percentuale che si dimezza se si aspettano 3 giorni prima di correre al pronto soccorso.

La lesione non è ovviamente fatale, ma il rischio è che traumi molto violenti come quello subito da Lohsen possano portare a necrosi della parte, richiedendone così la rimozione.