Milano è la città più cara d'Italia

Secondo gli ultimi dati sul costo della vita elaborati dal Codacons, Milano sarebbe la città in assoluto più cara di tutta Italia.

A partire dalla colazione, proseguendo dalla spesa dal fruttivendolo, passando per il dentista e perfino per il parrucchiere, è nella capitale lombarda che beni e servizi risultano più costosi che altrove.

Per risparmiare un po’ è necessario spostarsi al sud, e precisamente a Napoli, dove la spesa è la più economica in assoluto, almeno sul fronte alimentare, mentre è a Pescara dove si possono usufruire dei migliori prezzi per i servizi.

A Milano in breve si spende per mangiare il 47% in più di quanto si spenderebbe a Napoli, dove però si registra la più alta tassa sui rifiuti.

Il caffè più salato è a Trento, seguita da Trieste e Bologna, mentre farsi una piega costa moltissimo a Bari.

Un’otturazione a Palermo è affrontabilissima, un po’ meno ad Aosta.

Le città del sud risultano quindi mediamente più economiche rispetto al nord Italia, ma prezzi e tariffe sono in continua evoluzione a causa degli aumenti in arrivo di luce e gas.