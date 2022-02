Chiamano la figlia Ikea e ricevono un divano

All’anagrafe ora è Jasmine, così come lei stessa ha deciso non appena compiuti i 18 anni e dopo un lungo periodo in cui è stata bullizzata dai compagni di scuola, ma inizialmente è stata per tutti Ikea.

La madre infatti, poco prima di partorirla, vede uno spot in tv del celebre brand di arredamento svedese, e pensa che tutto sommato quel nome possa essere carino per una ragazza (sbagliando clamorosamente).

La stessa casa di arredamento Ikea, venuta a conoscenza della storia, decide di omaggiare la famiglia inviando nientemeno che un divano, e buoni per diversi mobili e giocattoli, ma non appena giunge il momento di socializzare, per la bambina inizia l’incubo.

Presa in giro per anni a causa del suo nome, storpiato in Kea, la ragazza decide di recarsi all’anagrafe per ottenerne uno più normale, ma in famiglia, e tra alcuni amici, rimarrà per sempre… Ikea.