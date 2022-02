Esorcisti contro Achille Lauro

La performance di Achille Lauro sul palcoscenico di Sanremo ha smosso anche gli esorcisti, anzi, per la precisione, l’Associazione Italiana Esorcisti, che in una nota a firma Padre Paolo Carlin, Coordinatore Nazionale, ha fatto sapere che si rende necessaria una preghiera riparatoria dopo il battesimo sacrilego inscenato in diretta.

Ferire il sentimento religioso di una persona, ha precisato, prima ancora di qualsiasi altra cosa, lede una delle dimensioni fondamentali della dignità della persona umana.

È per questo che padre Carlin avrebbe chiesto un atto di riparazione al cantante, appoggiato da tutta l'associazione che rappresenta.

Così, tra diavolo e acqua santa, Achille Lauro continua a far parlare di sé.