Bezos aumenta il costo di Prime negli States

Nonostante sia uno tra gli uomini più ricchi del mondo, per la precisione terzo dopo Elon Musk e Bernard Arnault, Jeff Bezos, che guadagna qualcosa come 20 miliardi in un giorno, ha deciso di aumentare il costo dell’abbonamento di Prime, almeno negli States, portandolo a 139 dollari l’anno (+ 17%).

Se Facebook in questa settimana ha dichiarato di aver perso per la prima volta utili in 18 anni (pare per colpa del noto TikTok), dall’altra parte il fondatore di Amazon annuncia un +14% nel calore delle azioni, e +20 miliardi al suo patrimonio personale (che ora è pari a 177 miliardi di dollari).

Perché quindi l’aumento?

Bezos precisa che per avere consegne in tempi ridotti, poter usufruire di altri servizi come trasmissioni tv e sconti in anteprima, si rende opportuno un contributo pari a 14,99 dollari al mese, vale a dire un aumento dopo ben 4 anni.

Nessun cambiamento per chi ha solo l’abbonamento a Prime Video.