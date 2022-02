Il superyacht di Bezos e il ponte che deve essere smontato

Prima sì, poi forse, ora la decisione è congelata.

Rotterdam, Paesi Bassi, sta vivendo una situazione un po’ paradossale a causa del superyacht di Jeff Bezos, l’imprenditore miliardario nonché fondatore di Amazon, che a cadenza ormai regolare fa parlare di sé.

Oceanco, la società navale che sta costruendo il suo yacht ad Alblasserdam, a est della città, avrebbe chiesto al governo di Rotterdam di poter rimuovere temporaneamente la parte centrale di un ponte per consentire il passaggio del nuovo giocattolino di Bezos, consentendogli così di raggiungere il mare.

In realtà il sindaco Ahmed Aboutaleb aveva già dato il suo via libera, visto che tutti i costi di rimozione e riassemblamento del ponte sarebbero stati totalmente a carico dell'interessato, ma i cittadini di Rotterdam, alla sola idea di far smontare lo storico ponte Koningshaven che se ne sta lì al suo posto dal 1878, non hanno affatto gradito.

Congelata quindi tutta l’operazione dopo la protesta e nessun commento, per ora, dal multimiliardario o da Oceanco, che sta realizzando la più grande barca a vela del mondo: 127 metri di lunghezza per un costo di 500 milioni di dollari.

Chi la spunterà?