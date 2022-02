Come mangiate la pizza?

Come la mangiate la pizza? A tranci con le mani o con coltello e forchetta?

Un sondaggio ha coinvolto 2000 amanti della pizza per capire quali sono le abitudini riguardo uno dei cibi più apprezzati al mondo, scoprendo che una persona su 12 utilizzerebbe le posate.

Ma non solo.

Il 79% è convinto di sapere quali siano i migliori posti dove servono la pizza, il 94% ne ha mangiata almeno una nell’ultimo mese e il 72% la ama così tanto da poterla mangiare a colazione, pranzo e cena senza stancarsi.

L’inchiesta si è spinta un po’ più in là: cosa sarebbero disposte a fare le persone per avere una pizza gratis?

Il 37% ha risposto che sarebbe disposto a leggere gli spoiler di ogni film per un anno intero, mentre il 33% ha dichiarato di essere disponibile, in cambio di pizza gratis per un anno, di radersi ogni pelo del corpo, sopracciglia incluse.

I condimenti più apprezzati sono il salame piccante, la salsiccia e le cipolle, quelli decisamente meno sono invece le acciughe, l’ananas e i jalapenos (peperoncini piccanti).

E voi, come la preferite?