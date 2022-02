I fiumi sono pieni di farmaci

Dal Tamigi al Rio delle Amazzoni, i fiumi in tutto il mondo contengono livelli potenzialmente tossici di sostanze che derivano dall’inquinamento dei farmaci.

Stando a un allarmante studio pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, condotto dagli scienziati dell’università di York insieme ad altri 85 istituti di ricerca, dall’esame e dal monitoraggio costante dei corsi d’acqua di tutto il pianeta, è emersa la presenza di 61 farmaci come carbamazepina, metformina, naproxene e caffeina, ovvero stimolanti, analgesici, antidepressivi, antibiotici.

Tutte queste sostanze raccontano non solo lo stato di salute e i consumi locali, ma anche le pratiche di smaltimento e le condizioni socio economiche dei diversi Paesi.

Unica eccezione è rappresentata da alcune località in Islanda e un solo villaggio in Venezuela, mentre le zone più contaminate risultano in Africa e in Asia, in particolare Etiopia, Tunisia, Repubblica Democratica del Congo, Kenya, Nigeria, Pakistan, India, Armenia e Cina (in aree a basso e medio reddito).