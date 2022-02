Russia esclusa dallo SWIFT?

Con l’invasione russa dell’Ucraina, tra le varie sanzioni previste, c’è l’ipotesi di escludere il Paese dallo SWIFT, il sistema per lo scambio delle transazioni finanziarie a livello mondiale.

Lo SWIFT (acronimo per Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunications) è una piattaforma belga di messaggistica che permette a migliaia di istituzioni finanziarie di tutto il mondo di connettersi per i trasferimenti di denaro (vengono consegnati circa 42 milioni di messaggi al giorno).

Ma cosa significherebbe, nella pratica, escludere la Russia da questo sistema?

La capacità di Mosca di trarre profitto dalle esportazioni di petrolio e di gas che costituiscono circa il 40% delle entrate del Paese verrebbe danneggiata, così come danneggiata sarebbe nel contempo la capacità della UE di pagare per le importazioni di petrolio e gas russi di cui ha bisogno.

Insomma, il momento è cruciale, si rischia, come dice qualcuno, di aprire un vero e proprio vaso di Pandora.