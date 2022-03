Anche voi siete diventati russofobi?

La russofobia a lungo andare dà alla testa.

Una catena di ristoranti in Francia ha subito una valanga di insulti sui social con tanto di minacce telefoniche, semplicemente perché si chiama La Maison de Poutine, dove per Poutine ci si riferisce al piatto tipico di patatine fritte ricoperto di salsa al formaggio, molto apprezzato in Quebec, e chiamato, per l’appunto, poutine.

Dopo la cancellazione del corso su Dostoevskij da parte della Bicocca di Milano, della mostra Sentieri di ghiaccio al Festival della fotografia europea di Reggio Emilia per la presenza di diversi fotografi russi, della retrospettiva a Torino sul regista russo Karen Georgevich, il licenziamento del direttore d’orchestra Valery Gergiev dalla Filarmonica di Monaco e la sua sospensione da parte del Teatro alla Scala di Milano, la decisione di interrompere la partecipazione dello Spartak Mosca dall’Europa League, pare proprio che il sentimento di russofobia abbia preso il posto di quello vax/no vax di appena qualche settimana fa.

Come se smettendo di leggere Dostoevskij e Tolstoy, o di ascoltare Čajkovskij, o la voce del soprano Anna Netrebko, possa risolvere definitivamente un conflitto epocale.