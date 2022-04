Dal 2023 via il Canone Rai dalla bolletta?

La proposta presentata da Maira Laura Paxia all’interno del decreto energia approvato alla Camera e accettato dal Governo, prevede che dal 2023 il Canone Rai venga scorporato dalle bollette in quanto onere improprio.

Insomma, senza aggiungere altro, si ritornerà al vecchio bollettino?

Preoccupazione da parte di Usigrai, l’organizzazione sindacale dei giornalisti Rai, che teme così di veder minato un importante servizio pubblico e il riesplodere dell’evasione.

I timori dell’amministrazione Rai del resto sono soprattutto di rendere ancora più difficile la posizione finanziaria già in rosso per 604 milioni di euro a fine 2020.

Il Canone Rai era stato inserito non senza polemiche in bolletta elettrica da luglio 2016: l’importo di 90 euro viene rateizzato in 10 rate mensili da 9 euro ciascuna.

Destinatari quindi non sono gli spettatori Rai, bensì ogni intestatario di utenza di energia elettrica.