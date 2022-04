Ingrassa 45kg per dimostrare com’è facile perderli

Qualcuno evidentemente non sa più cosa inventarsi per avere un po’ di popolarità sui social, come Dimitri Azovsky, personal trainer che ha deciso intenzionalmente di ingrassare (e non poco) per poter dimostrare come sia possibile eliminare il grasso in eccesso con un buon allenamento.

Azovsky ha iniziato il suo esperimento nel 2021, dopo aver trascorso un anno intero a ingurgitare cibo spazzatura, arrivando ad aumentare il proprio peso di ben 45 kg, per un totale di peso corporeo di 160 kg.

Una sorta di viaggio dimagrante, quello di Dimitri, che su TikTok ha documentato tutte le fasi di una dieta sana e di un allenamento efficace e costante, da praticare in casa e non necessariamente in palestra.

Alla fine del percorso il personal trainer ha ammesso di aver perso 50 kg consumando solo 1000 calorie al giorno; questo particolare ha fatto infuriare non pochi follower, che hanno commentato negativamente le poche calorie giornaliere, le false illusioni regalate a chi non riesce a perdere peso per questioni di salute e la presunta facilità con cui si possa trasformare il proprio corpo.