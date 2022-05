Influencer con escrementi in bocca

Cosa sareste disposti a fare per un compenso da 50mila dollari in un colpo solo?

Molte influencer e tiktoker sono coinvolte in una challenge disgustosa già in voga nel 2012, ma recentemente entrata in auge grazie a un video virale su Twitter (#dubaiportapotty) che ha scosso moltissime persone.

In breve molte influencer si recano a Dubai per farsi letteralmente riempire la bocca e il corpo di escrementi di uomini arabi disposti a pagare cifre da capogiro.

La moda abbraccia sia l’atto di farsi defecare in bocca, che quello di farsi urinare addosso.

Vi avvertiamo: le immagini sono davvero piuttosto forti e coloro che si prestano a fare da human toilet in genere si pentono e dichiarano di avere ricevuto anche richieste come quella di fare sesso con gli animali.

Alcuni esperti del dark web hanno precisato che spesso molte influencer prendono video di coprofagia dalla rete, ci costruiscono una storia e dicono che è accaduto tutto a Dubai, sdoganando un atto sessuale presente da tempo, ma assolutamente da vietare ai minori (e quindi a tutti i fruitori di social come TikTok).