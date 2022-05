Si infila un preservativo in una gamba

Dopo aver incontrato diversi uomini che si sono rifiutati, al momento di un rapporto sessuale, di indossare un preservativo per le eccessive dimensioni del loro pene, una donna ha deciso di infilarsene uno ironicamente dal piede fino a oltre il ginocchio, come se fosse un calzino, dimostrando così che non esiste membro troppo grande.

Ovviamente il video, apparso su TikTok, è diventato virale in pochissimo tempo, con 14,3 milioni di visualizzazioni.

Secondo dati che si riferiscono alla media mondiale, la dimensione del pene, da eretto, può variare dai 10 ai 17 cm di lunghezza.

Insomma, fate due conti:)