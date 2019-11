Rapper fa visitare ogni anno dal ginecologo la figlia per verificare che l'imene sia sempre intatto!

Le dichiarazioni del rapper e attore TI fatte in un'intervista podcast trasmessa la scorsa settimana hanno fatto decisamente discutere.

L'uomo ha raccontato che ogni anno va dal ginecologo con sua figlia per “controllare il suo imene” e assicurarsi che “sia ancora intatto”.

In un'intervista con Nazanin Mandi e Nadia Moham i due conduttori di Ladies Likes Us, TI ha raccontato un po' di sé anche dal punto di vista del suo stile genitoriale. Quando gli è stato chiesto se avesse mai avuto dei discorsi riguardante il sesso con le sue figlie, l'uomo ha raccontato il suo approccio con la figlia maggiore, la diciottenne Deyjah Harris.

“non solo abbiamo avuto la conversazione, ma abbiamo visite annuali dal ginecologo per controllare il suo imene”, ha detto il rapper ai microfoni sconvolgendo tutti.

L'uomo ha raccontato che per il suo sedicesimo compleanno, ha appeso un bigliettino alla porta con scritto: “Ginecologo, domani ore 9:30”

La prima volta che padre e figlia sono andati a far visita dal ginecologo, il medico ha messo in chiaro che la rottura dell'imene può verficarsi in diversi modi non solo per via sessuale, ma il rapper rispose dicendo: “Senti, Doc, mia figlia non va in sella su nessun cavallo, non va in bici, non fa sport. Controllale solo l'imene, per favore e dammi i risultati rapidamente.”

L'uomo ha poi in seguito raccontato di essere orgoglioso del fatto che al suo diciottesimo compleanno, la figlia ha ancora l'imene intatto!

Inutile dire che i commenti sui social verso il rapper si sono scatenati e in molti esprimono shock e disgusto. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere attraverso i commenti sotto all'articolo! Siete pro o contro questo modo di fare?